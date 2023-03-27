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Adıyaman'ın 5 ilçesinde eğitim yeniden başladı

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#Eğitim#Adıyaman#Deprem
Adıyamanın 5 ilçesinde eğitim yeniden başladı
Oluşturulma Tarihi: Mart 27, 2023 15:46

Adıyaman'ın Kahta, Çelikhan, Sincik, Gerger ve Samsat ilçelerindeki 267 okulda eğitime yeniden başlandı.

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Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği Adıyaman'da, eğitime ara verilen 5 ilçedeki 40 bin öğrenci için bugün ders zili yeniden çaldı. Eğitime başlanan ilçelerden Kahta'da, İlçe Milli Eğitim Müdürü Lütfi Başlı, bu hafta oryantasyon çalışması yapılarak öğrencilerin adaptasyonunun sağlanacağını, önümüzdeki hafta ise müfredatta yer alan ders programına geleceğini ifade etti.

Adıyamanın 5 ilçesinde eğitim yeniden başladı



6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin ilçedeki 92 okulda hasar oluşturduğunu ifade eden Başlı, "Bugün ilçemizde 178 okulumuzda, 32 bin öğrenci ile Eğitim öğretimi başlatıyoruz. Çocuklarımızın okula adaptasyonunu sağlamak için bu hafta oryantasyon çalışması yürüteceğiz. Önümüzdeki haftada ise müfredatta yer alan ders programına göre çalışmalarımızı yapacağız” dedi.

Kahta Kaymakamı Selami Korkutata ise eğitimin başlaması ile hayatın normalleşebildiğinin görüldüğünü vrgulayarak, "Burada bugün bu canlı hayatı görüyor olabilmenin sevinci içindeyiz. Umarım daha da güzel olur. Hayatı her yönüyle aynı standartlara getirmek, bunu başarmak için tüm çalışıyoruz” diye konuştu.

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#Eğitim#Adıyaman#Deprem

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