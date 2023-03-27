Adıyaman'ın 5 ilçesinde eğitim yeniden başladı

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Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği Adıyaman'da, eğitime ara verilen 5 ilçedeki 40 bin öğrenci için bugün ders zili yeniden çaldı. Eğitime başlanan ilçelerden Kahta'da, İlçe Milli Eğitim Müdürü Lütfi Başlı, bu hafta oryantasyon çalışması yapılarak öğrencilerin adaptasyonunun sağlanacağını, önümüzdeki hafta ise müfredatta yer alan ders programına geleceğini ifade etti.