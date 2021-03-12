Adıyaman'ı fırtına vurdu! Fırtınada uçan kalas arabanın tavanından girip altından çıktı

Kentte dün geceden itibaren etkisini sürdüren şiddetli fırtına hayatı olumsuz etkiliyor. Fırtına nedeniyle kentteki bazı ağaçlar, elektrik direkleri, billboardlar devrildi, çatılardan uçan malzemeler de araçlarda hasara neden oldu.

Karapınar Mahallesi'nde fırtına nedeniyle çatıdan uçan bir kalas, Muhammed Özdemir'in aracına büyük hasar verdi. Kalasın otomobilin tavanından girip altından çıkması görenleri şaşırttı.

Muhammed Özdemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Aracımın üzerine binamızın çatısı düştü, çok şükür canımıza bir şey olmadı. Yetkililerden yardım bekliyoruz." dedi.

Bu arada, Adıyaman Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ve Adıyaman-Kahramanmaraş Elektrik Dağıtım AŞ ekipleri fırtınanın neden olduğu hasarı gidermek için yoğun mesai harcıyor.

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