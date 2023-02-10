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Adıyaman’dan KKTC’ye acı haber

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#Adıyaman#Deprem#KKTC
Adıyaman’dan KKTC’ye acı haber
Ömer BİLGE
Oluşturulma Tarihi: Şubat 10, 2023 07:00

Adıyaman’da otel enkazı altında kalan KKTC’li voleybol kafilesinden acı haberler peş peşe gelmeye devam ediyor.

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Depremin ilk günü Adıyaman’a ulaşan KKTC sivil savunma ekipleri dün enkaz altından sporcu kafilesinden 3’ü çocuk 6 kişinin cansız bedenini çıkardı. Grand İsias oteli enkazından ilk çıkarılan cenazeler Gazimağusa Türk Maarif Koleji kız ve erkek voleybol takımı öğretmen eğitmenleri Pamir Konuklu ve İbrahim Yakula oldu. Gündüz saatlerinde devam eden çalışmalarda ise Duygu Kalaycı ile kızı Lavin Kalaycı, Doruk Akın ve Özgür İçme’nin cansız bedenlerine ulaşıldı.

Adıyaman’dan KKTC’ye acı haber

Adıyaman’dan KKTC’ye acı haber

Adıyaman’dan KKTC’ye acı haber

ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Adıyaman’a KKTC’den iki ayrı yoldan, özel uçak ve karadan gelen sivil savunma ekipleri, 39 kişilik kafileyi arıyordu. Ortaokul öğrencisi olan 28 sporcu çocuğun yanısıra ailelerin de bulunduğu kafileden depremin ilk günü 4 yetişkin kendi imkânlarıyla kurtuldu. Arama kurtarma çalışmalarına eşlik eden KKTC Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, enkazın altındaki kafilenin tümü çıkarılana kadar çalışmaların devam edeceğini duyurdu.

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#Adıyaman#Deprem#KKTC

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