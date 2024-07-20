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Adıyaman'daki vahşet! Eşini boğarak öldürdükten sonra kayıp ilanı vermiş

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#Adıyaman#Kadın Cinayeti#Esma Biçer
Adıyamandaki vahşet Eşini boğarak öldürdükten sonra kayıp ilanı vermiş
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 20, 2024 15:35

Adıyaman'da, Kemal Biçer'in (46), eşi Esma Biçer'i (41) boğarak öldürüp cesedini torbaya koyarak bahçeye attıktan sonra polise kayıp başvurusunda bulunduğu ortaya çıktı. Kemal Biçer, korkunç cinayeti sorguda itiraf etti.

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Adıyaman'da Bahçelievler Mahallesi'nde oturan ve bir süredir haber alınamayan Esma Biçer ile ilgili çalışma yapan polis ekipleri, dün öğle saatlerinde bölgeye giderek komşularından bilgi almak istedi. Ancak bu sırada Biçer ailesinin evinden gelen kötü kokuyu fark eden polis ekipleri, bahçede inceleme yaptı. İncelemede torbada Esma Biçer’in cesedi bulundu. Bunun üzerine Biçer’in eşi Kemal Biçer gözaltına alındı.

EMNİYETTE İTİRAF ETTİ

Kemal Biçer, emniyetteki sorgusunda suçunu itiraf etti. Biçer, Çarşamba günü kendisini aldattığından şüphelendiğini eşi ile bu nedenle kavga ettiklerini öne sürerek, “Eşimi evden kaçma girişiminde bulunacağı şüphesiyle boğarak öldürdüm. Daha sonra cansız bedenini poşete koyarak evin bahçesine atıp, kayıp ihbarında bulundum" dedi.

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Kemal Biçer, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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#Adıyaman#Kadın Cinayeti#Esma Biçer

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