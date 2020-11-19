MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriAdıyaman'daki tefeci operasyonunda 2 tutuklama
GeriGündem Adıyaman'daki tefeci operasyonunda 2 tutuklama
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)
Haber Giriş: 19.11.2020 - 16:33 | Son Güncelleme:

Adıyaman'daki tefeci operasyonunda 2 tutuklama

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Adıyaman'daki tefeci operasyonunda 2 tutuklama
Abone Olgoogle-news

ADIYAMAN'da, polis tarafından tefecilere yönelik düzenlenen operasyonda yakalanan 4 şüpheliden 2'si, mahkemece tutuklandı.

Adıyamandaki tefeci operasyonunda 2 tutuklama
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, tefecilik yaptığı iddia edilenlere yönelik yürütülen soruşturmada, 4 adrese operasyon düzenledi. Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda senet, çek, kimlik fotokopileri ve 1 av tüfeği ele geçirilirken, 4 kişi ise gözaltına alındı. Emniyette sorguları tamamlanarak, adliyeye sevk edilen şüphelilerden N.Ö. ve S.T., çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, diğer 2 şüpheli de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle