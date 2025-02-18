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Adıyaman'daki iddia ortalığı karıştırdı: Linç etmeye kalkıştılar; polis aracının içinde dövdüler

Güncelleme Tarihi:

#Adıyaman#Cinsel Taciz#Darp
Oluşturulma Tarihi: Şubat 18, 2025 13:23

Adıyaman’da genç bir kıza sokak ortasında cinsel tacizde bulunduğu iddia edilen şahıs, vatandaşlar tarafından tekme tokat dövülerek linç edilmek istendi. Cinsel tacize uğradığı iddia edilen 18 yaşındaki genç kız koruma altına alınarak polis merkezine götürüldü.

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Edinilen bilgilere göre, merkez Ulucami Mahallesi Adıyaman Kalesi yakınlarında 18 yaşındaki bir genç kıza cinsel tacizde bulunduğu iddia edilen G.M.A.A.Z. isimli şahsı fark eden vatandaşlar ve esnaflar şahsı yakalamak istedi.

Adıyamandaki iddia ortalığı karıştırdı: Linç etmeye kalkıştılar; polis aracının içinde dövdüler

Vatandaşlar ile şahıs arasında kent merkezinde kovalamaca yaşandı. Ulucami yakınlarında yakalanan şahıs burada vatandaşlar tarafından tekme tokat dövüldü.

Adıyamandaki iddia ortalığı karıştırdı: Linç etmeye kalkıştılar; polis aracının içinde dövdüler

Şahıs darp neticesi yaralanırken olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri şahsı araca bindirdiği esnada vatandaşlar bir kez daha şahsa saldırdı.

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Adıyamandaki iddia ortalığı karıştırdı: Linç etmeye kalkıştılar; polis aracının içinde dövdüler

POLİS ARACININ İÇİNDE DARBEDİLDİ

Şahsı polis aracından indirmeye çalışan vatandaşlar aynı zamanda şahsı polis aracı içerisinde yumruklayarak vurdu. Polis ekiplerinin müdahaleleri sonucunda çevredeki kalabalık uzaklaştırıldı. Cinsel tacize uğradığı iddia edilen 18 yaşındaki genç kız koruma altına alınarak polis merkezine götürüldü.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

Adıyamandaki iddia ortalığı karıştırdı: Linç etmeye kalkıştılar; polis aracının içinde dövdüler

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#Adıyaman#Cinsel Taciz#Darp

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