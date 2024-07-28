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Adıyaman'daki feci kazada ölü sayısı 2'ye yükseldi

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#Adıyaman#Kaza#Trafik Kazası
Adıyamandaki feci kazada ölü sayısı 2ye yükseldi
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 28, 2024 14:38

Adıyaman'ın Besni ilçesinde otomobilin TIR'a çarptığı kazada Hüseyin Asmakaya (38) da hayatını kaybetti, ölü sayısı 2'e yükseldi.

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Kaza, 17 Temmuz'da Adıyaman-Gölbaşı yolunun 40'ıncı kilometresinde meydana geldi. Gökhan Kaya (24) yönetimindeki 06 BTK 480 plakalı otomobil, önünde ilerleyen Ümit Tezcan'ın kullandığı 02 FY 896 plakalı TIR'a çarptı.

Adıyamandaki feci kazada ölü sayısı 2ye yükseldi

Kazada otomobil sürücüsü Gökhan Kaya yaşamını yitirdi, yanındaki Hüseyin Asmakaya, Uğur Bayrak ve Zeynel Taşar yaralandı. Yoğun bakımda tedavisi süren Hüseyin Asmakaya da gece saatlerinde yaşamını yitirdi. Asmakaya'nın cenazesi, otopsi için morga konuldu. Diğer 2 yaralının durumlarının iyi olduğu belirtilirken, kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

Adıyamandaki feci kazada ölü sayısı 2ye yükseldi

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#Adıyaman#Kaza#Trafik Kazası

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