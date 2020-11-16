Adıyaman'da zincirleme kaza: 1, ölü, 4 yaralı

Kaza, öğleden sonra Adıyaman-Kahta karayolunun 5'inci kilometresinde meydana geldi. Kent merkezine doğru giden Erhan Zelyurt (39) yönetimindeki 44 FS 470 plakalı otomobil, Mustafa Atlı (24) yönetimindeki 06 GA 3789 plakalı otomobil ve Hacı Abuzer Buğdaycı'nın kullandığı 02 LF 922 plakalı TIR birbirine çarptı. Zincirleme kazada hurda yığınına dönen otomobillerin sürücüleri ile Gülşen Çelik Güler (35), Gülden Uzun (24) ve Gökhan Turgut (29) yaralandı. Kazada otomobillerde sıkışanlar çağırılan AFAD ve itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak ambulanslarla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan yaralılardan Erhan Zelyurt, yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.



Zelyurt'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere morga konuldu. Diğer yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu belirtilen, kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.