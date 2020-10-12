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Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)
Haber Giriş: 12.10.2020 - 10:04 | Son Güncelleme:

Adıyaman’da, yüz yüze eğitimde ikinci kademe

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Adıyaman’da, yüz yüze eğitimde ikinci kademe
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ADIYAMAN’da, Milli Eğitim Bakanlığı’nın yüz yüze eğitime geçiş planlamasının ikinci aşaması başladı.

Kentte bugün ilkokul 1’inci, 2’nci, 3’üncü ve 4'üncü sınıf, ortaokul 8’inci sınıf, lise hazırlık ve 12nci sınıf öğrencileri ile köy okullarının tüm kademelerinde okuyan ve özel gereksinimli olan bütün öğrenciler yüz yüze eğitime başladı. Sabah saatlerinde velileriyle birlikte okullara giden öğrenciler, bahçede İstiklal Marşı’nı okudu. Öğretmenlerinin koronavirüs tedbirleriyle ilgili uyarılarının ardından öğrenciler, sınıflarına geçerek, derslere başladı.

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