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Adıyaman’da yürek yakan kaza: Bisikletiyle duvardan düşen Havva, hayatını kaybetti

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#Adıyaman#Bisiklet Kazası#Havva Yıldız
Adıyaman’da yürek yakan kaza: Bisikletiyle duvardan düşen Havva, hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Eylül 22, 2026 09:40

Adıyaman'ın Besni ilçesinde arkadaşlarıyla oynarken bisikletiyle istinat duvarından düşen 9 yaşındaki Havva Yıldız ağır yaralandı. Hastaneye sevk edilen küçük çocuk, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

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Olay, dün öğle saatlerinde 15 Temmuz Şehitler Mahallesi'nde meydana geldi.

Adıyaman’da yürek yakan kaza: Bisikletiyle duvardan düşen Havva, hayatını kaybetti

Arkadaşlarıyla birlikte oynayan Havva Yıldız, bisiklete bindiği sırada dengesini kaybederek istinat duvarından düştü. Yıldız, ağır yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Adıyaman’da yürek yakan kaza: Bisikletiyle duvardan düşen Havva, hayatını kaybetti

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Havva Yıldız, ambulansla Besni Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yıldız, buradan da ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

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Adıyaman’da yürek yakan kaza: Bisikletiyle duvardan düşen Havva, hayatını kaybetti

Ancak Havva Yıldız doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Yıldız'ın cenazesi yapılan işlemlerin ardından Besni Sarıkaya köyünde toprağa verildi. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Adıyaman’da yürek yakan kaza: Bisikletiyle duvardan düşen Havva, hayatını kaybetti

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#Adıyaman#Bisiklet Kazası#Havva Yıldız

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