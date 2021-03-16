Adıyaman'da yolda yürürken sopalı saldırıda yaralandı

Olay, sabah saatlerinde Karapınar Mahallesi’nde meydana geldi. Mehmet Kurs, yolda yürürken yanına gelen kişi tarafından sopayla dövüldü. Aldığı sopa darbeleri ile yaralanan Kurs yere yığılırken, şüpheli ise kaçtı. Mehmet Kurs, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

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