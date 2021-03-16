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Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)
Haber Giriş: 16.03.2021 - 11:57 | Son Güncelleme:

Adıyaman'da yolda yürürken sopalı saldırıda yaralandı

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Adıyaman'da yolda yürürken sopalı saldırıda yaralandı

ADIYAMAN’da, yolda yürürken kimliği belirsiz kişinin sopalı saldırısına uğrayan Mehmet Kurs, yaralandı.

Olay, sabah saatlerinde Karapınar Mahallesi’nde meydana geldi. Mehmet Kurs, yolda yürürken yanına gelen kişi tarafından sopayla dövüldü. Aldığı sopa darbeleri ile yaralanan Kurs yere yığılırken, şüpheli ise kaçtı. Mehmet Kurs, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

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