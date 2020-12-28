MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriAdıyaman'da, yol kenarında bulunan patlayıcı imha edildi
GeriGündem Adıyaman'da, yol kenarında bulunan patlayıcı imha edildi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)
Haber Giriş: 28.12.2020 - 14:18 | Son Güncelleme:

Adıyaman'da, yol kenarında bulunan patlayıcı imha edildi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Adıyaman'da, yol kenarında bulunan patlayıcı imha edildi
Abone Olgoogle-news

ADIYAMAN'da, yol kenarında bulunan el yapımı patlayıcı, jandarma ekipleri tarafından imha edildi.

Merkeze bağlı Varlık köyüne bağlı Yoğurtlu mezrasında bazı kişiler, yol kenarında bir cisim görünce durumu jandarmaya bildirdi. İhbarla bölgeye gelen jandarma ekiplerinin yaptığı incelemede, cismin 5 kilo ağırlığında el yapımı patlayıcı olduğu tespit edildi. PKK'lı teröristler tarafından tuzaklandığı tahmin edilen patlayıcı, alınan önlemlerin ardından bomba imha uzmanları tarafından kontrollü şekilde imha edildi.

Güvenlik güçleri, el yapımı patlayıcıyı araziye bırakan teröristlerin belirlenmesine yönelik bölgede operasyon başlattı.

 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle