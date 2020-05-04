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Ahmet KORKMAZ/GÖLBAŞI(Adıyaman), (DHA)
Haber Giriş: 04.05.2020 - 15:32,Son Güncelleme:

Adıyaman’da Yeşilova Köyü karantinaya alındı

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Adıyaman’da Yeşilova Köyü karantinaya alındı
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ADIYAMAN'ın Gölbaşı ilçesine bağlı Yeşilova Köyü koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde mide rahatsızlığı nedeniyle tedavi gören K.A., taburcu olduktan sonra Yeşilova Köyündeki ailesinin yanına döndü. Bir süre ailesinin yanında kalan K.A., rahatsızlanınca tekrar Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne başvurdu. Hastanede kontrolleri yapılan K.A., eşi ve çocuğunun yapılan Covid-19 testleri pozitif çıktı. K.A., eşi ve çocuğu tedaviye alınırken, Gölbaşı İlçe Hıfzıssıhha Kurulu gelişme üzerine Yeşilova Köyünün karantinaya alınmasına karar verdi. Karar sonrasında 580 kişinin yaşadığı köyün giriş ve çıkışı güvenlik güçleri tarafından bariyerlerle kapatıldı. Köye giriş ve çıkışlara 14 gün süreyle izin verilmezken, vatandaşların ihtiyaçlarının da Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından karşılanmasına başlandı.

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