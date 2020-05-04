Adıyaman’da, yasağı ihlal eden 20 gence ceza

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kentin farklı noktalarında yapılan uygulamada koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasakları bulunan 20 kişi tespit edildi. 20 yaşından küçük olan bu kişilere koronavirüs tedbirleri kapsamında 392'şer lira idari para cezası uygulandı.