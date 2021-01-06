MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriAdıyaman'da yakıt tankeri patladı!
GeriGündem Adıyaman'da yakıt tankeri patladı!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
AA
Haber Giriş: 06.01.2021 - 12:54 | Son Güncelleme:

Adıyaman'da yakıt tankeri patladı!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Adıyaman'da yakıt tankeri patladı!
Abone Olgoogle-news

Adıyaman'da yıkım işlemleri yapılan eski bir kamu binasının fuel-oil tankının sökümü sırasında meydana gelen patlamanın ardından çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Vali Mahmut Çuhadar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Turgut Reis Mahallesi'nde bulunan ve daha önce DSİ tarafından kullanılan eski bir kamu binasının boşaltılıp yıkımına başlandığını söyledi.

Yıkım çalışmaları sırasında küçük çaplı bir patlamanın meydana geldiğini ifade eden Çuhadar, "Binanın fuel-oil tankının sökümü sırasında patlama yaşandı. Olayda çok şükür ölen veya yaralanan olmadı. Çıkan yangın da söndürüldü. Tankın içi boşaltılmıştı, patlamanın nasıl meydana geldiği araştırılıyor." dedi.

Adıyamanda yakıt tankeri patladı

Bu arada, İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder de olay yerine gelerek görevlilerden bilgi aldı.

Trafik polisleri olay yeri çevresindeki yolları trafiğe kapattı.

Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı bölgede, itfaiye ekipleri yaptığı müdahaleyle çıkan yangını söndürdü.

Ekiplerin bölgedeki incelemesi sürüyor.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle