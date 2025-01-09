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Adıyaman'da yakıt tankeri ile otomobil çarpıştı: 4 kişi hayatını kaybetti

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#Adıyaman#Yakıt Tankeri#Kaza
Oluşturulma Tarihi: Ocak 09, 2025 21:16

Adıyaman'da yakıt tankeri ile otomobilin çarpışması sonucu meydana kazada ölü sayısı 4'e yükseldi.

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Edinilen bilgilere göre, Adıyaman-Gölbaşı karayolu Besni yol ayrımı yakınlarında Mahmut Hamurcu idaresindeki 27 GG 300 plakalı otomobil ile Arif B. idaresindeki 02 FY 339 plakalı yakıt tankeri çarpıştı. Kazada sürücü Mahmut Hamurcu ile otomobilde bulunan Zeliha Hamurcu, Sevim Atlı ve Filiz Atlı hayatını kaybederken, Havva B., Samet A., Hanifi A. ile tanker sürücüsü Arif B. yaralandı.

Adıyamanda yakıt tankeri ile otomobil çarpıştı: 4 kişi hayatını kaybetti

Kaza yerine çok sayıda sağlık, AFAD, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan Havva B., Samet A. ve Hanifi A.'nin sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

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Olay yerinde hayatını kaybeden 4 kişinin cenazesi ise ekiplerin ve cumhuriyet savcısının yaptığı incelemelerin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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#Adıyaman#Yakıt Tankeri#Kaza

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