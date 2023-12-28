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Adıyaman'da vahşet: 16 yaşındaki çocuğu 11 yerinden bıçaklayarak öldürdü! Şüpheli adliyede...

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#Adıyaman#Çocuk Cinayeti# Abdullah El Hamuud
Adıyamanda vahşet: 16 yaşındaki çocuğu 11 yerinden bıçaklayarak öldürdü Şüpheli adliyede...
Oluşturulma Tarihi: Aralık 28, 2023 11:28

Adıyaman'da yanında çalışan Suriye uyruklu Abdullah El Hamuud'u (16) 11 yerinden bıçaklayarak öldüren İsmail Mustafa Akkı (40), adliyeye sevk edildi.

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Olay, dün öğle saatlerinde Siteler Mahallesi'ndeki sebze halinde meydana geldi. İsmail Mustafa Akkı ile yanında çalışan Suriye uyruklu Abdullah El Hamuud arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi ile Akkı, yere yatırdığı Hammud'u 11 yerinden bıçakladı.

ÇOCUK KURTARILAMADI

O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. İhbarla bölgeye çok sayıda ekip gönderildi. Sağlık ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen Hamuud, kurtarılamadı. Olayın ardından Akkı gözaltına alındı.

İsmail Mustafa Akkı, emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi. 

 

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#Adıyaman#Çocuk Cinayeti# Abdullah El Hamuud

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