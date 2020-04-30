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Mustafa ÖNDOĞAN/BESNİ (Adıyaman), (DHA)
Haber Giriş: 30.04.2020 - 12:34,Son Güncelleme:

Adıyaman'da Uzunkuyu köyü karantinaya alındı

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Adıyaman'da Uzunkuyu köyü karantinaya alındı
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ADIYAMAN'ın Besni ilçesine bağlı Uzunkuyu köyü, koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Besni'nin Uzunkuyu köyünde yaşayan 5 kişilik ailenin, rahatsızlanınca gittikleri hastanede yapılan 'Covid-19' testleri pozitif çıktı. Aile, hastanede koronavirüs nedeniyle tedaviye alındı. Besni Hıfzıssıhha Kurulu toplanarak, Uzunkuyu köyünün koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alınmasına karar verdi. Kararın ardından 1040 kişinin yaşadığı köye giriş ve çıkışlar, 14 gün süreyle kapatıldı. Görevlendirilen jandarma personelinin giriş ve çıkışa izin vermediği köyde yaşayanların ihtiyaçları ise Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından karşılanıyor.

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