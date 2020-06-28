MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriAdıyaman'da üzücü olay! Talha ve Hüseyin'den acı haber geldi...
GeriGündem Adıyaman'da üzücü olay! Talha ve Hüseyin'den acı haber geldi...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
Selim SONKAYA/DHA
Haber Giriş: 28.06.2020 - 14:14,Son Güncelleme:

Adıyaman'da üzücü olay! Talha ve Hüseyin'den acı haber geldi...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Adıyaman'da üzücü olay! Talha ve Hüseyin'den acı haber geldi...
Abone Olgoogle-news

ADIYAMAN’ın Çelikhan ilçesinde, serinlemek için baraj göletine giren Talha Açıkgöz (17) ve arkadaşı Hüseyin Horuz (19) boğuldu. 

Çelikhan'daki Çat Barajı göletine dün öğleden sonra serinlemek için giren Talha Açıkgöz ve arkadaşı Hüseyin Horuz, bir süre sonra gözden kayboldu. Durumu fark eden köylüler, jandarma ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı su altı polisinden yardım istedi. Bölgeye gelen dalgıç polisler, gölette Açıkgöz ile Cantürk'ün cansız bedenlerine ulaştı. Talha Açıkgöz ve arkadaşı Hüseyin Horuz cansız bedenleri, otopsi yapılmak üzere Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

Adıyamanda üzücü olay Talha ve Hüseyinden acı haber geldi...


False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle