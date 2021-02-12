Adıyaman’da uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi.

Operasyon kapsamında arama yapılan adreslerde, çeşitli miktarlarda uyuşturucu ile bir tüfek ve tabanca ele geçirildi. Uyuşturucu ile silahlara el koyan ekipler, Z.E., Ö.T., İ.E. ve R.E.'yi gözaltına aldı.