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Gündem
Mahir ALAN/ ADIYAMAN, (DHA)-
Haber Giriş: 12.02.2021 - 11:37 | Son Güncelleme:

Adıyaman’da uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

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Adıyaman’da uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı
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Adıyaman'da polisin uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi.

Operasyon kapsamında arama yapılan adreslerde, çeşitli miktarlarda uyuşturucu ile bir tüfek ve tabanca ele geçirildi. Uyuşturucu ile silahlara el koyan ekipler, Z.E., Ö.T., İ.E. ve R.E.'yi gözaltına aldı. 

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