MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriAdıyaman'da tütün satıcıları ve polis arasında arbede
GeriGündem Adıyaman'da tütün satıcıları ve polis arasında arbede
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)-
Haber Giriş: 02.07.2021 - 14:46 | Son Güncelleme:

Adıyaman'da tütün satıcıları ve polis arasında arbede

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Adıyaman'da tütün satıcıları ve polis arasında arbede

Adıyaman'da, satış yetki belgeleri olmadığı için tütün satmalarına izin verilmediği gerekçesiyle eylem yapmak isteyen kişilerle polis arasında arbede yaşandı.

Kentte, satış yetki belgesi olmadan tütün ve tütün ürünlerinin satışının yasaklanmasının ardından, Tütüncüler Pazarı’nda iş yeri bulunan yaklaşık 200 kişi, eylem yapma kararı aldı. Tütün üreticilerinin de katıldığı eylemde kalabalık, Demokrasi Parkı’na gelerek, tütün satışını protesto etmek istedi. Polis ekiplerinin izinsiz eylem ve basın açıklaması yapılamayacağı uyarısı üzerine kalabalık ile polisler arasında kısa süreli arbede yaşandı.

Adıyamanda tütün satıcıları ve polis arasında arbede

Arbede üzerine bölgeye gelen İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, kalabalıktakilerle konuşarak yürüyüşlerine izin verilmeyeceğini söyledi. Bunun üzerine kalabalık, Atatürk Bulvarı'ndaki valilik binası önünde geldi. Valilik bahçesine çıkarak kalabalığa seslenen Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadan, İçişleri Bakanlığı ile görüşmelerin devam ettiğini belirterek eyleme son vermelerini istedi. Yapılan bu görüşmenin ardından kalabalık, valilik binasından ayrıldı.

Canlı Borsa - Altın Fiyatları - Döviz Kurları için Bigpara

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi