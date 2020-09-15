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Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)
Haber Giriş: 15.09.2020 - 18:39 | Son Güncelleme:

Adıyaman’da trafik kazası: 3 yaralı

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Adıyaman’da iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Yeni Sanayi Mahallesi’nde meydana geldi. Nazlı Albayrak yönetimindeki 02 EE 230 plakalı otomobil ile Fatih Aydın’ın kullandığı 02 BB 064 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada, sürücüler ile Esra Albayrak yaralandı. Yaralılar, kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye gelen sağlık görevlilerince ilk müdahalelerinin yapılmalarının ardından Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.

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