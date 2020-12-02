Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)
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Adıyaman'da tefeci operasyonu: 3 gözaltı
ADIYAMAN’da, tefecilere yönelik 4 adrese düzenlenen operasyonda, 3 kişi gözaltına alındı.
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri tarafından kent merkezinde tefecilere yönelik 4 adrese eş zamanlı baskın düzenlendi. Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda çek, senet ve doküman ele geçirilirken, 3 kişi gözaltına alındı. İsmi açıklanmayan şüphelilerin emniyette sorgusuna başlandı.
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