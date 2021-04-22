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Mahir ALAN-Sercan SAKAR/KAHTA(Adıyaman), (DHA)-
Haber Giriş: 22.04.2021 - 10:20 | Son Güncelleme:

Adıyaman'da tarihi keşif! 1500 yıl öncesine ait... 7 insan iskeletine ulaşıldı

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Adıyaman'da tarihi keşif! 1500 yıl öncesine ait... 7 insan iskeletine ulaşıldı

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde iş makinesinin geçişi sırasında göçük oluştu. Göçükte ortaya çıkan kaya mezarlarında 1500 yıl öncesine ait 7 insan iskeletine ulaşıldı.

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  • Adıyamanda iş makinesinin göçük oluşturduğu alanda kaya mezarı ortaya çıktı
  • Adıyamanda iş makinesinin göçük oluşturduğu alanda kaya mezarı ortaya çıktı
  • Adıyamanda iş makinesinin göçük oluşturduğu alanda kaya mezarı ortaya çıktı
  • Adıyamanda iş makinesinin göçük oluşturduğu alanda kaya mezarı ortaya çıktı
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Kahta'ya bağlı Kangölü köyü kırsalında pazartesi bir iş makinesi toprağa saplandı. Göçük oluşan alanda iş makinesinin kurtarılması sırasında iskeletler fark edilince durum jandarmaya bildirildi. Jandarmanın yaptığı incelemede alanda kaya mezarları olabileceği belirlenerek Adıyaman Müze Müdürlüğü'ne haber verildi. Gelen görevlilerin yaptığı incelemede alanda kaya mezarları olduğu belirlendi. Yapılan kazı çalışmalarında da 3 odalı mezarda 7 insan iskeletine ulaşıldı.

Adıyamanda tarihi keşif 1500 yıl öncesine ait... 7 insan iskeletine ulaşıldı

Adıyaman Müze Müdürü Mehmet Alkan, bir su testisinin de bulunduğu alanda kazı çalışması yaptıklarını anlatarak, tesadüfen bulunan kaya mezarın 3 odalı olduğunu belirtti. Alkan, "Durum bize bildirildikten sonra geldiğimiz alanda yaptığımız kazılarda 3 oda tespit ettik. Bu 2 odada 2, bir odada ise 3 bireye ait olmak üzere 7 insana ait iskeletler tespit edildi. Yapmış olduğumuz kazılar neticesinde bir testi de bulduk.

Adıyamanda tarihi keşif 1500 yıl öncesine ait... 7 insan iskeletine ulaşıldı

İlk incelemelerimizde bu iskeletleri M.S. 5'inci yüzyıla tarihlendirebiliriz. Yaklaşık 1500 yıl önceki bireylere ait olan kaya mezarlarla ilgili kazı çalışmalarımızı sürdüreceğiz" diye konuştu.

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