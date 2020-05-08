Adıyaman'da tarihi eser operasyonu: 1 gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, A.T.'ye ait evde tarihi eser olduğu bilgisi üzerine operasyon düzenledi. Eve yapılan baskında tarihi eser niteliği taşıyan 181 sikke ve 28 obje ele geçirildi. Eserlere el konulurken A.T. ise gözaltına alındı.