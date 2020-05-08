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Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)
Haber Giriş: 08.05.2020 - 11:46,Son Güncelleme:

Adıyaman'da tarihi eser operasyonu: 1 gözaltı

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Adıyaman'da tarihi eser operasyonu: 1 gözaltı
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ADIYAMAN'da, polisin düzenlediği operasyonda tarihi eser niteliği taşıyan 181 sikke ve 28 obje ele geçirildi, A.T. gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, A.T.'ye ait evde tarihi eser olduğu bilgisi üzerine operasyon düzenledi. Eve yapılan baskında tarihi eser niteliği taşıyan 181 sikke ve 28 obje ele geçirildi. Eserlere el konulurken A.T. ise gözaltına alındı.

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