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Adıyaman’da tarihi alan bulundu

#Adıyaman#Kahta#Tarihi Alan
Adıyaman’da tarihi alan bulundu

Adıyaman’ın Kahta ilçesi, Tütenocak Köyü'nde kaya mezarı ve yerleşim yeri tespit edildi.

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Gelen bir ihbar üzerine harekete geçen Adıyaman Müze Müdürlüğü yetkilileri yaptıkları ilk incelemede, Roma döneminde nekropol alanı yani mezarlık olarak kullanıldığı, Bizans Döneminde yerleşim yeri olarak kullanıldığı tespit edildi.

Alanda yer alan kaya mezarlarının arcosolium olarak tabir edilen kısımlarında ince tabaka halinde harç ve bunun üzerinde ise boyama ile oluşturulan şekiller görüldü. Bu harç ve boyaların yakın zamanda tahrip edildiği belirtildi.

Kaya mezarının içerisinde yer alan harç ve boyalı şekiller ve kaya mezarının hemen önünde tespiti yapılan mimari kalıntılar, ayrıca alandaki çok sayıda tespiti yapılan çatı kiremitlerinden Roma Döneminde yapıldığı ortaya çıktı. Alanın daha sonra ise Bizans döneminde kiliseye dönüştürüldüğü düşünülüyor.

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Müze Müdürlüğü, alanın tescillenmesi için kurula sunacağı öğrenildi.

Adıyaman’da tarihi alan bulundu


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#Adıyaman#Kahta#Tarihi Alan

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