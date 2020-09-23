MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriAdıyaman'da takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı
GeriGündem Adıyaman'da takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)
Haber Giriş: 23.09.2020 - 10:20 | Son Güncelleme:

Adıyaman'da takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Adıyaman'da takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı
Abone Olgoogle-news

ADIYAMAN'da, kontrolden çıkıp takla atan otomobilin sürücüsü Adem Karadağ, yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi’nde meydana geldi. Adem Karadağ yönetimindeki 02 GVV 477 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp takla attı. Ters dönen otomobilin sürücüsü Adem Karadağ, yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen ambulansla Karadağ, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Karadağ’ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle