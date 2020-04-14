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DHA
Haber Giriş: 14.04.2020 - 18:35,Son Güncelleme:

Adıyaman'da su borusu patladı, cadde göle döndü

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Adıyaman'da su borusu patladı, cadde göle döndü
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Adıyaman'da, su borusunun patlamasıyla cadde suyla doldu.

 

Koronavirüs tedbirleri kapsamında araç trafiğine kapalı olan Eskisaray Mahallesi'nden geçen ana su borusu henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı patladı. Çevrede korkuya yol açan patlamanın ardından cadde ve sokaklar su altında kaldı. Belediye ekipleri, ana vanayı kapatarak suyu tahliye etmek ve arızayı gidermek için çalışma başlattı.

Adıyamanda su borusu patladı, cadde göle döndü

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