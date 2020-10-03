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Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)
Haber Giriş: 03.10.2020 - 12:01 | Son Güncelleme:

Adıyaman'da soygun tatbikatı gerçeği aratmadı

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Adıyaman'da soygun tatbikatı gerçeği aratmadı
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Adıyaman'da, polisin yaptığı kuyumcu soygunu tatbikatı gerçeği aratmadı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan tatbikatta senaryo gereği 2 kişi, bir kuyumcuyu bıçakla soymaya kalkıştı. Ulucami Mahallesi'nde soygun anında kuyumcunun panik butonuna basmasıyla adrese çok sayıda polis sevk edildi. Polisler çevrede güvenlik önlemi aldıktan sonra hırsızlara 'teslim olun' anonsu yaptı. Ancak çağrı uymayan 2 kişi, polisin müdahalesiyle etkisiz hale getirildi. Çevredekilerin gerçek sandığı tatbikat, başarılı bir şekilde tamamlandı.

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