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Adıyaman’da sokakta oynarken kaçırıldı! 4 yaşındaki kız çocuğu Şanlıurfa’da bulundu

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#Adıyaman#Şanlıurfa#Çocuk Kaçırma
Adıyaman’da sokakta oynarken kaçırıldı 4 yaşındaki kız çocuğu Şanlıurfa’da bulundu
Oluşturulma Tarihi: Ocak 18, 2023 10:35

Adıyaman’da sokakta oynarken kaçırılan 4 yaşındaki çocuğu kaçıran şüpheli Şanlıurfa’da çocuk ile birlikte yakalandı.

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Önceki gün saat 13.00 civarında Adıyaman merkez Barbaros Hayrettin Mahallesi 1605. Sokak’tan kaçırılan Suriye uyruklu 4 yaşındaki H.U., sağ salim bulundu. Kaçırılma anının güvenlik kameralarına yansıdığı olay sonrası polis ve jandarma ekipleri seferber oldu. Çocuğun ve şahsın bulunması için sabaha kadar ekiplerin arazi arama ve taraması sürdü.

Adıyaman’da sokakta oynayan 4 yaşındaki çocuk kaçırıldı
daha fazla video içinAdıyaman’da sokakta oynayan 4 yaşındaki çocuk kaçırıldı

KGYS ve güvenlik kameralarının incelemesi sonrasında polis ekipleri şüphelinin kız çocuğuyla birlikte Şanlıurfa’ya gittiğini tespit etti. Adıyaman Emniyet Müdürlüğü tarafından oluşturulan özel ekipler Şanlıurfa’ya gitti.

Adıyaman’da sokakta oynarken kaçırıldı 4 yaşındaki kız çocuğu Şanlıurfa’da bulundu

Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile koordineli yapılan çalışma sonrasında çocuk ve kaçıran şüpheli Balıklıgöl civarında bulundu. Çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu belirlendi.

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Çocuğu kaçıran S.A.’nın akli dengesinin bozuk olduğu, çocuğa zarar vermediği öğrenildi.

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#Adıyaman#Şanlıurfa#Çocuk Kaçırma

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