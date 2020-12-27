Adıyaman’da sobadan zehirlenen yaşlı çift toprağa verildi

Besni'nin Yoldüzü köyünde yaşayan 4 çocukları olan Karakılınç çifti, dün gece sobayı yakarak uyudu. Sabah yaşlı çifte ulaşamayan yakınları, geldikleri evde Hasi ve Hanım Kalakılınç'ı hareketsiz halde buldu. Çağırılan sağlık görevlileri tarafından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Karakılınç çifti, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.





Yaşlı çiftin cenazeleri yapılan otopsinin ardından Yoldüzü köyüne getirildi. Çift, yakınlarının kıldığı cenaze namazının ardından köy mezarlığında yan yana defnedildi.