Adıyaman'da sobadan zehirlenen 17 kişi tedavi altına alındı

Kent merkezi ile ilçelerde dün akşam evlerinde sobalarını yakıp uyuyan 17 kişi sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilendi. Mide bulantısı ve baş dönmesi şikayetleriyle uyanan 17 kişi, ihbarlar üzerine adreslere giden ambulanslarla hastanelere götürüldü. Tedaviye alınan bu kişilerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.