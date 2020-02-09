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Mahir ALAN/ADIYAMAN (DHA)
Haber Giriş: 09.02.2020 - 13:16,Son Güncelleme:/

Adıyaman'da sobadan zehirlenen 17 kişi tedavi altına alındı

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Adıyaman'da sobadan zehirlenen 17 kişi tedavi altına alındı

Adıyaman'da sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 17 kişi hastanelerde tedavi altına alındı.

Kent merkezi ile ilçelerde dün akşam evlerinde sobalarını yakıp uyuyan 17 kişi sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilendi. Mide bulantısı ve baş dönmesi şikayetleriyle uyanan 17 kişi, ihbarlar üzerine adreslere giden ambulanslarla hastanelere götürüldü. Tedaviye alınan bu kişilerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

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