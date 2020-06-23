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Sercan SAKAR/ADIYAMAN, (DHA)
Haber Giriş: 23.06.2020 - 11:30,Son Güncelleme:

Adıyaman’da silahlı kavgaya tutuklama

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Adıyaman’da silahlı kavgaya tutuklama
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ADIYAMAN’da, 2 grup arasında çıkan ve F.B.'nin bacağından vurularak yaralandığı silahlı kavgaya karışan G.H., tutuklandı.

Bahçecik Mahallesi'nde 2 grup arasında çıkan kavgada F. B., tabancayla bacağından vuruldu. Olayın ardından soruşturma başlatan polis, kavgaya karıştığını belirlenen şüphelilerden G.H.'yi gözaltına aldı. Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen G.H., tutuklanarak cezaevine koyuldu. Polis, kavgaya karışan 2 şüpheliyi arıyor.

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