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AA
Haber Giriş: 08.08.2020 - 16:44,Son Güncelleme:

Adıyaman'da silahlı kavga! 5 kişi yaralandı

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Adıyaman'da silahlı kavga! 5 kişi yaralandı
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 Adıyaman'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 5 kişi yaralandı. Bölgeye yönlendirilen polisler çevrede güvenlik tedbiri alırken, kavgaya karışan kişilerin yakalanması için çalışma başlatıldı. 

Alınan bilgiye göre, kent merkezindeki Musalla Mahallesi'nde bulunan Adıyaman Kalesi'nde iki grup arasında çıkan tartışma silahların da kullanıldığı kavgaya dönüştü.

Olayda yaralanan 5 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı. 

Bölgeye yönlendirilen polisler çevrede güvenlik tedbiri alırken, kavgaya karışan kişilerin yakalanması için çalışma başlatıldı. 

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