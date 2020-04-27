MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriAdıyaman’da silahlı kavga: 1 yaralı
GeriGündem Adıyaman’da silahlı kavga: 1 yaralı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)
Haber Giriş: 27.04.2020 - 17:05,Son Güncelleme:

Adıyaman’da silahlı kavga: 1 yaralı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Adıyaman’da silahlı kavga: 1 yaralı
Abone Olgoogle-news

ADIYAMAN’da iki grup arasında çıkan kavgada 1 kişi, tabancayla bacağından vurularak, yaralandı. Yaralı hastanede tedaviye alınırken, olay anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, bugün Bahçecik Mahallesi'nde meydana geldi. Yolda karşılaşan 2 grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışmada, kim tarafından ateşlendiği bilinmeyen tabancadan çıkan kurşun Fedai B.'nin bacağına isabet etti.

Kavgaya karışanlar olay yerinden kaçarken, ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı Fedai B.'yi hastaneye kaldırılarak, tedaviye alındı.

Polis kavgaya karışanları yakalanmak için çalışma başattı.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle