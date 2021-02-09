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Gündem
Mustafa ÖNDOĞAN/BESNİ(Adıyaman), (DHA)
Haber Giriş: 09.02.2021 - 11:25 | Son Güncelleme:

Adıyaman'da PTT şubesi önünde uzun kuyruklar oluştu

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Adıyaman'da PTT şubesi önünde uzun kuyruklar oluştu
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ADIYAMAN'nın Besni ilçesinde, işlem yaptırmak için PTT şubesine gelenler, uzun kuyruklar oluşturdu, sosyal mesafe kuralını ihlal etti. Görevliler ve polis ekipleri, sosyal mesafe kuralına uyulması için sık sık uyarıda bulundu.

Besni'de çok sayıda kişi sabah saatlerinden itibaren çeşitli işlemlerini yapmak üzere Dumlupınar Mahallesi'nde bulunan PTT şubesi önüne geldi. Burada uzun kuyruk oluşturan ve sosyal mesafe kuralını uymayanlara görevliler uyarılarda bulundu. Görevlilerin çağrısı üzerine şube önüne gelen polis ekipleri de vatandaşları sosyal mesafe kuralına uymaları için sık sık uyardı.

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