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Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)
Haber Giriş: 05.06.2020 - 11:20,Son Güncelleme:

Adıyaman'da PKK operasyonu: 5 gözaltı

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Adıyaman'da PKK operasyonu: 5 gözaltı
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ADIYAMAN'da, PKK/KCK terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda aralarında HDP eski il başkanının da bulunduğu 5 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik yürütülen soruşturma kapsamında sabah saatlerinde çeşitli adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Yapılan baskınlarda, HDP eski il başkanı Abuzer Küçükkelepçe, Eğitim- Sen eski İl Başkanı Ayşegül Yücetaş ile R.A., E.G. ve C.D. gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda yasaklı yayınlar ile dijital materyaller ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki sorgusunun sürdüğü bildirildi.

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