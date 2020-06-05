Adıyaman'da PKK operasyonu: 5 gözaltı
ADIYAMAN'da, PKK/KCK terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda aralarında HDP eski il başkanının da bulunduğu 5 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik yürütülen soruşturma kapsamında sabah saatlerinde çeşitli adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Yapılan baskınlarda, HDP eski il başkanı Abuzer Küçükkelepçe, Eğitim- Sen eski İl Başkanı Ayşegül Yücetaş ile R.A., E.G. ve C.D. gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda yasaklı yayınlar ile dijital materyaller ele geçirildi.
Şüphelilerin emniyetteki sorgusunun sürdüğü bildirildi.
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