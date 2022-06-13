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Adıyaman'da patpat devrildi: 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti, 6 yaralı

#Adıyaman#Çelikhan#Patpat

Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde devrilen patpatı kullanan sürücü İbrahim Sevgi'nin kızı Sümeyra Sevgi (3) hastanede hayatını kaybetti. Kazada sürücü dahil 6 kişi yaralandı.

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Kaza, sabah saatlerinde Mahmut Nedim Ökmen Mahallesi'nde meydana geldi. İbrahim Sevgi'nin kullandığı patpat kontrolden çıkınca devrilip, şarampole yuvarlandı. Kazada sürücü, patpatta bulunan Semra, Sümeyra, Samet Sevgi ile Abdurrahman, Nigar ve Büşra İlhan yaralandı.

3 YAŞINDAKİ SÜMEYRA'DAN ACI HABER

İhbarla sağlık ekipleri, 7 yaralıyı Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralılardan 3 yaşındaki Sümeyra Sevgi, hastanede hayatını kaybetti. Sürücünün kızı olduğu öğrenilen Sümeyra'nın cansız bedeni, Çelikhan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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#Adıyaman#Çelikhan#Patpat

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