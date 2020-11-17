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Mahir ALAN/ ADIYAMAN, (DHA)
Haber Giriş: 17.11.2020 - 14:22 | Son Güncelleme:

Adıyaman'da otomobil ile traktör çarpıştı: 3 yaralı

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Adıyaman'da otomobil ile traktör çarpıştı: 3 yaralı
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ADIYAMAN'da, traktör ile otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Adıyaman-Kahta karayolunun 5'inci kilometresinde meydana geldi. Kent merkezine ilerleyen Mahmut Durmaz yönetimindeki 02 HU 471 plakalı otomobil ile Mahmut Giçi'nin kullandığı 31 ZF 108 plakalı traktör çarpıştı. Kazada, otomobil sürücüsü Mahmut Durmaz ile yanında bulunan Semra Durmaz, Gülcan Durmaz yaralandı. İhbarla gelen sağlık görevlileri tarafından ambulansla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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