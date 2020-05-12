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Haber Giriş: 12.05.2020 - 00:46,Son Güncelleme:

Adıyaman'da otomobil devrildi: 4 yaralı

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Adıyaman'da otomobil devrildi: 4 yaralı
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Adıyaman'ın Besni ilçesinde, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi ile şarampole devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Besni-Gaziantep karayolunun 5'inci kilometresinde meydana geldi.

Sürücüsü öğrenilemeyen 45 EY 657 plakalı otomobil, ilçe merkezine doğru ilerlerken kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada, ismi öğrenilemeyen sürücü ile otomobilde bulunan Ali Güzel (56), Ayvaz Güzel (32) ve Tayyar Güzel (37) yaralandı. Yaralılar kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları yerden çıkartılarak sağlık görevlileri tarafından ambulanslarla Besni Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Adıyamanda otomobil devrildi: 4 yaralı

Adıyamanda otomobil devrildi: 4 yaralı
Tedavi altına alınan yaralılardan Ayvaz Güzel, ilk müdahale sonrası durumu ağır olduğu için Adıyaman'a sevk edildi.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

Adıyamanda otomobil devrildi: 4 yaralı

 

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