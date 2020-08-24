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Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)
Haber Giriş: 24.08.2020 - 14:57 | Son Güncelleme:

Adıyaman'da otobüs ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

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Adıyaman'da otobüs ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı
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ADIYAMAN’da, otomobil ve otobüsün kavşakta çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 2 kişi yaralandı.

Kaza, öğleden sonra, Adıyaman- Gölbaşı yolunun 20’nci kilometresinde meydana geldi. Zuhal Tarımer yönetimindeki 34 CIT 156 plakalı otomobil ile sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 02 AN 060 plakalı otobüs kavşakta çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü Zuhal Tarımer ile yanında bulunan Mazlum Doğan yaralandı. İhbarı üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık görevlileri, yaralıları ambulanslarla Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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