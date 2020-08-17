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Mahir ALAN/ADIYAMAN,(DHA)
Haber Giriş: 17.08.2020 - 13:14,Son Güncelleme:

Adıyaman'da ormanlık alandaki yangında badem ağaçları zarar gördü

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Adıyaman'da ormanlık alandaki yangında badem ağaçları zarar gördü
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ADIYAMAN'da, ormanlık alanda çıkan yangında çok sayıda badem ağacı zarar gördü.

Yangın, sabah saatlerinde, merkeze bağlı İndere köyü yakınlarındaki ormanlık alanda çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Vatandaşların da destek verdiği itfaiye ekipleri, yangını 2 saatte söndürdü. Yangının çıkış nedeni araştırılırken, ilk tespitte çok sayıda badem ağacının zarar gördüğü saptandı.

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