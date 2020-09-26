Adıyaman’da öldürülen teröristin kimliği belli oldu
Adıyaman'da düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirilen teröristin, 'Serhat Tolhindan' kod adlı Basit Hüseyin olduğu belirlendi.
Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yıldırım-5 Amanos Operasyonu kapsamında Yedioluk köyü kırsalında 1 teröristi etkisiz hale getirdi. Geçen hafta yapılan operasyonda etkisiz hale getirilen teröristin cenazesi, Malatya Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.
Adli Tıp'ta yapılan incelemede, etkisiz hale getirilen teröristin Suriye-Afrin doğumlu Basit Hüseyin'e olduğu belirlendi.
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