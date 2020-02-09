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Mahir ALAN/ADIYAMAN (DHA)
Haber Giriş: 09.02.2020 - 11:42,Son Güncelleme:/

Adıyaman'da nesli tükenmekte olan çizgili sırtlan fotokapanla görüntülendi

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Adıyaman'da nesli tükenmekte olan çizgili sırtlan fotokapanla görüntülendi

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde nesli tükenme tehlikesi ile karşı karşıya olan çizgili sırtlan, fotokapan ile görüntülendi.

Kahta ilçesi Nemrut Dağı eteklerinde Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından, yaban hayvanlarının izlenmesi ve yeni tür tespiti için kurulan fotokapanlara nesli tükenmekte olan ve korunması gereken hayvanlar kategorisinde ‘kırmızı listede’ yer alan çizgili sırtlan takıldı.

Kırsal alana yerleştirilen fotokapan tarafından görüntülenen çizgili sırtlan yem arayışı içerisinde kayalıklar üzerinde gezinirken görüntülendi.

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