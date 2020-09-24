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Mahir ALAN/ADIYAMAN,(DHA)
Haber Giriş: 24.09.2020 - 16:42 | Son Güncelleme:

Adıyaman'da motosikletlere yönelik denetim

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Adıyaman'da motosikletlere yönelik denetim
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ADIYAMAN İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından şehir merkezinin fark noktalarında motosiklet denetimi yapıldı.

Polis ekipleri tarafından şehir merkezinin farklı bölgelerinde kurulan uygulama noktalarında durdurulan motosikletlerin evrakları ve sürücülerin ehliyetleri kontrol edildi. Evrakları eksik olan ve ehliyeti olmayan sürücülere cezai işlem uygulandı.

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