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Haci BOZKURT/SİNCİK (Adıyaman), (DHA)
Haber Giriş: 12.08.2020 - 00:34,Son Güncelleme:

Adıyaman'da minibüsle kamyonet çarpıştı: 12 yaralı 

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Adıyaman'da minibüsle kamyonet çarpıştı: 12 yaralı 
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Adıyaman'ın Sincik ilçesinde, tarım işçilerinin taşındığı minibüsle kamyonetin çarpışması sonucu 2'si ağır 12 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Sincik-Malatya yolunun 5'inci kilometresinde meydana geldi. Giresun'a mevsimlik işçi götüren Abuzer Delikanlı yönetimindeki 02 KB 237 plakalı minibüs ile Hüseyin Perişan'ın kullandığı 02 KE 822 plakalı odun yüklü kamyon çarpıştı. Kazada, sürücüler ile minibüsteki 10 işçi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık görevlilerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar,  Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan durumu ağır olan 2 kişi, Adıyaman'a sevk edildi.

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