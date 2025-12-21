Adıyaman’da minibüs kazası: 4 yaralı

×
HABERLERGündem Haberleri

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Aralık 21, 2025 08:26

Adıyaman’da minibüsün takla atarak şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi

Edinilen bilgilere göre, sürücüsü henüz belirlenemeyen 02 ADM 225 plakalı minibüs, Adıyaman- Kahta Karayolu 10.kilometrede sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu taklalar atarak şarampole devrildi.

Meydana gelen kazada minibüste bulunan Zeki Y,, İsmail A., Cerrah E. ve Ahmet Ç., yaralandı. Yaralılar, devrilen minibüsün içerisinde mahsur kaldı. Olay yerine sağlık ekipleri, itfaiye ekipleri ve AFAD ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kırdıkları cam içerisinden içeriye girerek yaralılara müdahale ederken itfaiye ekipleri ise aracın ön camını keserek yaralıları buradan dışarıya çıkarttı.
Ekiplerin yoğun çalışmaları sonucunda yaralılar, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

