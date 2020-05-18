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DHA
Haber Giriş: 18.05.2020 - 19:58,Son Güncelleme:

Adıyaman'da kumar operasyonu: 7 gözaltı

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Adıyaman'da kumar operasyonu: 7 gözaltı
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Adıyaman'da, polis ekiplerince kumar oynayanlara yönelik düzenlenen operasyonda 7 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, bir iş yerinde kumar oynandığı bilgisi üzerine harekete geçip, operasyon düzenledi. Operasyonda iş yerinde yapılan aramada 212 iskambil kağıdı, 2 adisyon kağıdı ve 160 TL para ele geçirildi. Kumar oynayan iş yeri sahibi A.K. ile 6 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Sorguları tamamlanan 7 şüpheliye sosyal mesafeye uymadıkları ve kumar oynadıkları için kişi başı 2 bin 352 TL ceza kesildi. Kumar oynanan iş yeri de mühürlenerek kapatıldı.

Adıyamanda kumar operasyonu: 7 gözaltı

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