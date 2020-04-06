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Mahir ALAN/ADIYAMAN,(DHA)
Haber Giriş: 06.04.2020 - 12:34,Son Güncelleme:/

Adıyaman'da koronavirüs önlemleri devam ediyor

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Adıyaman'da koronavirüs önlemleri devam ediyor
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KORONAVİRÜS salgını önlemleri nedeniyle 31 şehre giriş çıkışların yasaklanmasının ardından doğal karantina bölgesi olan Adıyaman'da denetimler devam ediyor.

Dünya'yı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeni ile alınan tedbirler kapsamında büyükşehirlerin arasında kalan ve doğal karantina bölgesine dönen Adıyaman'da kontroller devam ediyor. Kentin girişlerinde oluşturulan uygulama noktalarında önlem alan polis ve jandarma ekipleri, kente giriş ve çıkışlara izin vermiyor. Uygulama noktalarında görevli İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri ise durdurulan araçlardaki sürücü ve yolcuların ateşlerini ölçerek kontrol ediyor. Polis ekipleri kent merkezinde ise 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olanlarla, 20 yaş altı kişilerle ilgili çalışma yaparak anonslarla vatandaşları uyardı.

CADDE YAYA VE ARAÇ TRAFİĞİNE KAPLI

Adıyaman Valiliği tarafından alınan karar doğrultusunda Gölbaşı Caddesi ve Sümer Meydanı araç ve yaya trafiğine kapatıldı. Sokağa çıkmaya mecbur olan kişilerin ise sosyal mesafe kurallarına uyduğu görüldü.

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