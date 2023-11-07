×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

Adıyaman'da korkunç olay: Köpeğini 10 yerinden bıçakladı

Güncelleme Tarihi:

#Adıyaman#Hayvana Eziyet #Köpek
Adıyamanda korkunç olay: Köpeğini 10 yerinden bıçakladı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 07, 2023 14:52

Adıyaman'da, psikolojik sorunları olduğu öne sürülen şüpheli köpeğini 10 yerinden bıçakladı. Güvenlik kameralarına yansıyan olayın ardından köpek tedaviye, sahibi ise gözaltına alındı.

Haberin Devamı

Olay, dün akşam saatlerinde Vartana köyünde meydana geldi. Psikolojik sorunları olduğu öne sürülen ve ismi açıklanmayan şüpheli, yaşadığı prefabrik evin önündeki kulübede beslediği köpeğini 10 yerinden bıçakladı.

Köpeğin sesini duyan çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri, şüpheliyi gözaltına aldı. Köpek belediye görevlileri tarafından veterinere götürüldü. Tedaviye alınan köpeğin sağlık durumunun iyiye gittiği belirtildi.

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, şüphelinin köpeği bıçaklayıp ağzını bağlaması ve kulübesine koyması yer alıyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Adıyaman#Hayvana Eziyet #Köpek

BAKMADAN GEÇME!